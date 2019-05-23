Новый глава югорского УМЧС начал массовую ревизию муниципалитетов ХМАО

Петр Кугуй отправился в турне по округу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый начальник главного управления МЧС по ХМАО-Югре Петр Кугуй приступил к массовой ревизии югорских муниципалитетов. В свою первую рабочую поездку по региону он отправился в Сургут, где посетил пожарно-спасательный гарнизон. Об этом 23 мая «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В течение месяца начальник главного управления проинспектирует все пожарно-спасательные гарнизоны, находящиеся на территории округа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как ранее писало «URA.RU», Петр Кугуй возглавил югорское управление МЧС после отставки бывшего руководителя ведомства генерала Александра Тиртоки, который отказался от служебной ротации в другой регион РФ по истечении максимального срока нахождения в округе. Он предпочел уйти на пенсию и остаться жить в ХМАО.