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21 мая 2019

Новый глава югорского УМЧС начал массовую ревизию муниципалитетов ХМАО

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 14:39
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Резня на проспекте Ленина. Сургут, взрывотехники, эвакуация, мчс, минеры, сити молл
Петр Кугуй отправился в турне по округуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый начальник главного управления МЧС по ХМАО-Югре Петр Кугуй приступил к массовой ревизии югорских муниципалитетов. В свою первую рабочую поездку по региону он отправился в Сургут, где посетил пожарно-спасательный гарнизон. Об этом 23 мая «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В течение месяца начальник главного управления проинспектирует все пожарно-спасательные гарнизоны, находящиеся на территории округа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как ранее писало «URA.RU», Петр Кугуй возглавил югорское управление МЧС после отставки бывшего руководителя ведомства генерала Александра Тиртоки, который отказался от служебной ротации в другой регион РФ по истечении максимального срока нахождения в округе. Он предпочел уйти на пенсию и остаться жить в ХМАО.

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