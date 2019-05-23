В патриархии отреагировали на резню в Троице-Сергиевой лавре

Пьяного священника Севастиана (Николая Запольнова), который с ножом напал на монаха Поликарпа (Николая Сидорова) в Троице-Сергиевой лавре, отстранят от службы. С таким заявлением выступил глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
«Виновник происшествия будет со всей строгостью закона судим. В отношении церковного крещения он будет запрещен к служению», — рассказал Волков радиостанции «Говорит Москва». Представитель патриархии отметил, что отстранение от службы не является наказанием со стороны РПЦ. «Это стандартная процедура при такого рода инцидентах», — пояснил Волков. В патриархии также предположили, что деньги не могли быть причиной конфликта. «Идет речь о проблемах с внутренним состоянием этого человека (Севастиана — прим. ред.)», — заявил Волков.
Отец Поликарп, который находится в больнице, уже пришел в себя, сообщил telegram-канал «Пресс-хата». Он назвал случившееся «недоразумением». «Это так, просто. Недоразумение было все это», — рассказал Поликарп. Он добавил, что не имеет никаких претензий к Севастиану, а также процитировал Священное писание.
Резня в Троице-Сергиевой лавре, по предварительным данным, произошла из-за неравномерного распределения пожертвований. Отец Севастиан заметил, что Поликарп якобы присваивает себе лишнюю часть денег. Священник решил поговорить с монахом, но перед этим сильно напился и взял с собой нож, напоминает телеканал 360.