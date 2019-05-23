22 мая 2019

Строители начали уничтожать деревья в Шарташском парке. ФОТО

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 17:29
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Деревья спиливают для строительства велопешеходной дорожкиФото: читатель «URA.RU»

В Шарташском лесопарке 23 мая начали вырубать деревья, сообщил «URA.RU» читатель. В редакцию поступило письмо, в котором говорится, что рабочие спилили несколько растений, а «пеньки попытались засыпать». В подтверждение слов источник поделился фотографиями с места.

Читатель агентства написал, что с понедельника вырубка деревьев может стать массовой. «Планируется уничтожить около 800 деревьев. Все они уже помечены синей краской», — говорится в письме.

В департаменте информационной политики Свердловской области «URA.RU» сообщили, что деревья приходится спиливать для строительства велопешеходной дорожки шириной семь метров. При этом в департаменте заявили, что горожане преувеличивают масштабы вырубки: «По неточным данным, придется спилить около 300 деревьев. Думаю, что завтра министр [природных ресурсов] точно озвучит цифру».

Деревья, которые ждет вырубка, помечены синей краской
Фото: читатель «URA.RU»

Оперативно получить комментарий у директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина не удалось.

В начале 2019 года министерство природных ресурсов области разыграло конкурс на благоустройство Шарташского парка ценой 360 млн рублей.

В Екатеринбурге последние месяцы наблюдается волна экологических протестов. Например, жители города почти неделю митинговали из-за планов по строительству собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Волнение у горожан вызывает и угроза массовой вырубки деревьев в «Зеленой роще».

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