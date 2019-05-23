В полицейском профсоюзе назвали главную причину гибели силовиков

Многие сотрудники МВД погибают сегодня из-за слабой физической и боевой подготовки. Об этом «URA.RU» заявил председатель межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин, комментируя данные Министерства внутренних дел о погибших за прошлый год полицейских.
«К примеру, в 1999 году в органах внутренних дел числились свыше миллиона сотрудников, и тогда за год погибли 440 человек. Сейчас численность [сотрудников МВД] сократилась на 350 тысяч. В процентном соотношении потери сегодня куда большие», — пояснил Пашкин. По его словам, теоретически один день в неделю полицейские должны посвящать физической подготовке: «Однако, как правило, этого не происходит. В спортзал ходят только начальники». Многие рядовые сотрудники, говорит Пашкин, «просто покупают зачеты по физической подготовке».
Кроме того, сотрудники полиции страдают от постоянных переработок. «В итоге некоторые от усталости засыпают за рулем, стреляются, умирают от разрыва сердца прямо на рабочих местах», — рассказал собеседник агентства.
Ранее замглавы МВД Игорь Зубов выступил с докладом, в котором привел данные о погибших и раненых в 2018 году сотрудниках полиции. Выяснилось, что за прошлый год в стране погибли 408 сотрудников МВД, еще 510 полицейских получили различные увечья. В пресс-службе МВД корреспонденту «URA.RU» пояснили, что речь идет не о полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, а обо всех сотрудниках ведомства.