Гостям Столыпинского форума в Москве показали макет камеры следственного изолятора. Однако пользователи социальных сетей высмеяли необычную инсталляцию.
«Макет камеры СИЗО представили в Москве на Столыпинском форуме», — пишет РИА «Новости». Он напоминает тюремную камеру «в разрезе»: зрители могут увидеть пол и две стены, окрашенные в белый и зеленый цвета. Также на макете есть подобие стола и двухъярусная кровать. А между стенами «камеры» протянута веревка, на которой сушатся тельняшка, майка и носки. Авторы инсталляции, вероятно, хотели добавить в свой труд немного криминальной романтики, поэтому сделали на стене камеры надпись: «Дали тебе пять — тебя дождется только мать».
В соцсетях высмеяли такой креатив. «На Столыпинском форуме показали доступное жилье для россиян», — написал в Twitter Игорь Пачковский. «Ну, приблизительно такое развитие и ожидается», — резюмировал он. А пользователи Telegram предположили, что камеру делали «по эскизам Улюкаева», вспомнив экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который получил срок за взятку. «Климат тюремной камеры призван внушить российским предпринимателям и иностранным инвесторам уверенность в завтрашнем дне», — предположил пользователь «ВКонтакте» Роман Веста.
Второй Столыпинский форум прошел 22—23 мая на площадке МГИМО в Москве, уточняет телеканал «