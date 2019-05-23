На Столыпинском форуме показали макет камеры изолятора. «По эскизам Улюкаева». ФОТО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 20:31
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, тюремная камера
Пользователи соцсетей высмеяли камеру СИЗО со Столыпинского форума (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гостям Столыпинского форума в Москве показали макет камеры следственного изолятора. Однако пользователи социальных сетей высмеяли необычную инсталляцию.

«Макет камеры СИЗО представили в Москве на Столыпинском форуме», — пишет РИА «Новости». Он напоминает тюремную камеру «в разрезе»: зрители могут увидеть пол и две стены, окрашенные в белый и зеленый цвета. Также на макете есть подобие стола и двухъярусная кровать. А между стенами «камеры» протянута веревка, на которой сушатся тельняшка, майка и носки. Авторы инсталляции, вероятно, хотели добавить в свой труд немного криминальной романтики, поэтому сделали на стене камеры надпись: «Дали тебе пять — тебя дождется только мать».

В соцсетях высмеяли такой креатив. «На Столыпинском форуме показали доступное жилье для россиян», — написал в Twitter Игорь Пачковский. «Ну, приблизительно такое развитие и ожидается», — резюмировал он. А пользователи Telegram предположили, что камеру делали «по эскизам Улюкаева», вспомнив экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который получил срок за взятку. «Климат тюремной камеры призван внушить российским предпринимателям и иностранным инвесторам уверенность в завтрашнем дне», — предположил пользователь «ВКонтакте» Роман Веста.

Второй Столыпинский форум прошел 22—23 мая на площадке МГИМО в Москве, уточняет телеканал «Царьград». В рамках встречи российские и зарубежные предприниматели, инвесторы и управленцы обсуждают пути развития экономики страны, а также способы улучшения бизнес-климата России.

Гостям Столыпинского форума показали камеру СИЗО
Фото: РИА «Новости»

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