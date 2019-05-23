Политолог раскрыл мотивы встреч Путина с экс-губернаторами

Во встрече с президентом принял участие и бывший глава Челябинской области Борис Дубровский (на фото справа от Марины Ковтун) Фото: kremlin.ru

Опыт бывших губернаторов остается востребованным и уникальным. Именно такой посыл несут встречи президента Владимира Путина с оставившими свои посты главами регионов, очередная из которых прошла 23 мая, рассказал «URA.RU» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В Кремль приехали экс-руководители шести регионов: Александр Бердников от Алтая, Марина Ковтун от Мурманской области, Юрий Берг от Оренбургской, Аман Тулеев от Кемеровской, Александр Орлов от Калмыкии. Во встрече также принял участие бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Традицией стало то, что президент встречается с бывшими главами, по той или иной причине оставившими свой пост. Несмотря на отставку, эти люди продолжают карьеру и, что важно, они хорошо знают людей в регионах. Путин таким образом дает понять, что их опыт востребован и уникален», — отметил политолог.

Кроме того, такой формат способствует преемственности и погашению межэлитных конфликтов в территориях. «Например, у Ковтун осталась своя группа влияния в регионе, которая поможет Чибису [Андрею, врио губернатора Мурманской области с 21 марта 2019 года] войти в ситуацию. Тулеев, несмотря на свой не самый красивый уход, который должен был случиться раньше, воспитал целую плеяду политиков на управляющие должности в Кемеровской области», — пояснил Данилин.