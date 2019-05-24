В ночь на 24 мая в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО — Урал (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Чайковский») произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа.
По сообщениям очевидцев, ЧП произошло около 4:00 неподалеку от Лысьвы в районе станции Селянка. Столб огня, по их словам, поднимается на 50 метров.
Как сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, в настоящее время отключен участок газопровода между 1555 и 1647 километрами. «Пострадавших нет. Последствий для потребителей нет. Транспорт газа осуществляется в прежних объемах путем загрузки дополнительных мощностей. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении ведомства.