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Магистральный газопровод загорелся в Пермском крае. ВИДЕО

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 09:52
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Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, экология, пламя, дым в лесу, лесные пожары, огонь, пожар, тушение пожара, пожарник, пожарный, природа
Возгорание произошло в ночь на пятницуФото: depositphotos.com

В ночь на 24 мая в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО — Урал (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Чайковский») произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа.

По сообщениям очевидцев, ЧП произошло около 4:00 неподалеку от Лысьвы в районе станции Селянка. Столб огня, по их словам, поднимается на 50 метров.

Как сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, в настоящее время отключен участок газопровода между 1555 и 1647 километрами. «Пострадавших нет. Последствий для потребителей нет. Транспорт газа осуществляется в прежних объемах путем загрузки дополнительных мощностей. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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