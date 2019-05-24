Тюменский вице-губернатор Сарычев стал богаче за год на 65 млн рублей

Вице-губернатор Сергей Сарычев стал богаче Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым из заместителей губернатора Тюменской области оказался Сергей Сарычев. Декларации о доходах чиновников обнародованы на официальном сайте правительства региона.

Доход вице-губернатора Сарычева в 2018 году составил 74,1 млн рублей, это на 65,4 млн больше, чем в 2017 году. Часть средств Сарычев получил от продажи имущества — 63,9 млн рублей. В 2017 году чиновник владел земельным участком площадью 1356 кв. м, в новой декларации он не значится. Нет и жилого дома на 558 «квадратов». Сейчас в собственности у Сарычева автомобиль Land Rover Range Rover, снегоболотоход и снегоход. Также у него появилась квартира на 158,9 кв. м (доля 26/80). Доходы его жены за год выросли на 3,8 млн рублей, она заработала 8,2 млн (доход от отчуждения имущества 3 млн).

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик отчиталась о доходе в 9,6 млн рублей. Ее доход в 2017 году был равен 7,6 млн рублей. В собственности у чиновницы имеется ½ доля в квартире площадью 150,8 кв. м, автомобиль Audi A6, в пользовании — жилой дом и земельный участок.

У замгубернатора Вячеслава Вахрина доходы увеличились на 3,6 млн рублей. Если в 2018 году он отчитался о 5,5 млн рублей, то в этот раз указал доходы в 9,1 млн рублей. За ним числится квартира (328 кв. м) и Mercedes Benz S63AMG.

Замглавы региона Лариса Теплоухова отчиталась о доходе в размере 9,3 млн рублей. В 2017-м он составлял 9,1 млн рублей. Из имущества — два гаража и квартира в 116 кв. м.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев в 2018 году декларировал доход в 7 млн рублей, сейчас отчитался о 8,1 млн. В собственности у него только гараж. А вот в пользовании имеется квартира (60 кв. м).

Сведений о доходах замгубернатора Владимира Сысоева нет на официальном сайте правительства региона. В пресс-службе губернатора корреспонденту «URA.RU» сказали, что Сысоев недавно занял эту должность (12 марта — прим. ред.). «Все, кто должен был, опубликовали сведения о своих доходах», — уточнили в пресс-службе.

Там не смогли сказать, почему у всех замов губернатора выросли доходы в прошлом году, связано ли это, например, с выплатой премий в связи с переходом экс-губернатора Тюменской области Владимира Якушева в правительство РФ. Ранее о своих доходах отчитались члены ямальского правительства. У всех замов главы ЯНАО в прошлом году также выросли доходы. Источники «URA.RU» объяснили это тем, что чиновники были уволены в связи с тем, что экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин также перешел в правительство РФ. Замам губернатора выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск, а также солидные премии.