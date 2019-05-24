Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 13:25
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Пресс-конференция в ТАСС
Герман Греф пообещал снизить ставки «уже завтра»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о снижении ставок по ипотеке. Об этом руководитель заявил в четверг на годовом собрании акционеров кредитной организации

По словам Грефа, на рынке в целом ожидается тренд на снижение ипотечных ставок. «С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п. п.», — приводит слова главы Сбербанка ТАСС. Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

Ранее Греф заявлял, что снижение ставок по ипотечным займам до 8% возможно к 2021 году.

Снижение ставок связано с поручением президента России Владимира Путина правительству и ЦБ. Глава государства заявлял о необходимости проработать дополнительные меры по снижению ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее. Доклад по данному поручению должен быть представлен до 15 января 2020 года.

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