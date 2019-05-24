Глава Целинного района Иван Светличный вызвал недовольство врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Причиной стало отсутствие теплосчетчиков на объектах социальной сферы, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией.
Как показала ревизия хозяйства района, из 30 объектов социальной инфраструктуры теплосчетчики есть лишь на одной школе, трех детстадах и одном учреждении допобразования. «Оказалось, что одна только Косолаповская школа платит за тепло 415 тысяч в месяц, такое щедрое расходование бюджетных средств глава региона считает недопустимым», — рассказал инсайдер.
Получить комментарии у главы района Ивана Светличного не удалось — в его приемной заявили, что глава отправился в Курган, а его зам по ЖКХ находится на совещании.