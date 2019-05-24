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Один из зауральских глав вызвал гнев Шумкова. Причина — в расточительстве

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 15:06
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Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, высокинский александр, шумков вадим
Вадим Шумков требует экономить бюджетные средстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Целинного района Иван Светличный вызвал недовольство врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Причиной стало отсутствие теплосчетчиков на объектах социальной сферы, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией.

Как показала ревизия хозяйства района, из 30 объектов социальной инфраструктуры теплосчетчики есть лишь на одной школе, трех детстадах и одном учреждении допобразования. «Оказалось, что одна только Косолаповская школа платит за тепло 415 тысяч в месяц, такое щедрое расходование бюджетных средств глава региона считает недопустимым», — рассказал инсайдер.

Получить комментарии у главы района Ивана Светличного не удалось — в его приемной заявили, что глава отправился в Курган, а его зам по ЖКХ находится на совещании.

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