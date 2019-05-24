Грефа переизбрали президентом Сбербанка

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 17:03
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, греф герман, сбербанк
Грефа выбрали председателем правления Сбербанка на ежегодном собрании акционеровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Акционеры Сбербанка избрали Германа Грефа на новый срок в должности президента, председателя правления госбанка. Такое решение было принято на ежегодном собрании владельцев акций.

«Таким образом, президентом, председателем правления избран Греф Герман Оскарович», — цитирует RNS решение собрания. Греф возглавил Сбербанка в ноябре 2007 года. Ранее его переизбирали в 2015 году. Текущий контракт с банком заканчивается в ноябре. До поста главы Сбербанка Греф занимал кресло министра экономического развития и торговли России.

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