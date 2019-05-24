Грефа переизбрали президентом Сбербанка

Акционеры Сбербанка избрали Германа Грефа на новый срок в должности президента, председателя правления госбанка. Такое решение было принято на ежегодном собрании владельцев акций.
«Таким образом, президентом, председателем правления избран Греф Герман Оскарович», — цитирует RNS решение собрания. Греф возглавил Сбербанка в ноябре 2007 года. Ранее его переизбирали в 2015 году. Текущий контракт с банком заканчивается в ноябре. До поста главы Сбербанка Греф занимал кресло министра экономического развития и торговли России.