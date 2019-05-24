Супермаркеты хотят отказаться от безналичных расчетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня 24 мая, пятница. Главные новости за день:

Супермаркеты массово перестанут принимать безналичный расчет. В магазинах говорят, что на обслуживание терминалов «драконовские тарифы».

Российским садам грозит ликвидация. Начнут с отключения электричества, а потом будут отправлять землю в собственность муниципалитета. Рассказываем, как защитить свой участок.

Протесты в Екатеринбурге могут привести к созданию Христианской партии, выражающей позицию православных. В уральской столице лидером прихожан стала активистка Оксана Иванова: она уже призвала к отставке губернатора Куйвашева и готова принять участие в создании партии. Интервью «URA.RU» с новым лидером мнений.

Уральский адвокат Андрей Бельянский подал в Генпрокуратуру заявление на Владимира Соловьева, назвавшего жителей Екатеринбурга «уродами» и «бесами». Лингвистическая экспертиза факт оскорбления подтвердила. Телеведущий уже прокомментировал ситуацию.

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Осипов заработал за прошлый год 305 миллионов рублей. За рабочий час чиновнику «капало» по 35 тысяч рублей.

Во Владивостоке одиннадцатиклассники устроили «БДСМ-флешмоб»: танцевали в черной изоленте, жгли дымовые шашки и шли «под арест» с девочкой-полицейским. Руководство школы пришло в шок от увиденного. Не все осудили идею учеников: депутат Приморского края Артем Самсонов поддержал «БДСМ-выпускной». Ксения Собчак также вступилась за школьников.

На митингах в Екатеринбурге задержали сына видного «уралмашевца», генерал ФСБ пойдет в челябинскую власть, а в ХМАО готовят протесты против строительства храма и мечети. У нас готов новый выпуск «Инсайдов».