Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть. ВИДЕО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 19:19
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Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с именинамиФото:.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами и пожелал ему больше отдыхать. Об их встрече сообщается на сайте Кремле.

«Хочу поздравить вас с праздником, с днем тезоименитства (именинами — прим. ред.), поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, — сказал Путин. «Есть только одно пожелание — ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу — график свой корректировать в сторону разгрузки», — добавил президент.

В подарок Путин вручил патриарху Кириллу букет белых роз, сообщает ТВЦ. Глава РПЦ поблагодарил лидера страны за добрые слова и за высокий уровень сотрудничества между государством и церковью.

24 мая является днем памяти святого покровителя равноапостольного Кирилла. Кроме того, в этот день россияне отмечают День славянской письменности.

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