Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами и пожелал ему больше отдыхать. Об их встрече сообщается на сайте Кремле.
«Хочу поздравить вас с праздником, с днем тезоименитства (именинами — прим. ред.), поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, — сказал Путин. «Есть только одно пожелание — ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу — график свой корректировать в сторону разгрузки», — добавил президент.
В подарок Путин вручил патриарху Кириллу букет белых роз, сообщает
24 мая является днем памяти святого покровителя равноапостольного Кирилла. Кроме того, в этот день россияне отмечают День славянской письменности.