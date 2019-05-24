Владимир Соловьев уверен, что многие пытаются пиариться на теме митингов в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что его речь оказалась унизительной для жителей Екатеринбурга. Ранее в радиоэфире журналист назвал «наследниками бесов» тех горожан, которые выходили на несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.

«Сейчас развелось столько желающих попиариться на этой теме, что еще раз доказывает, что я все верно сказал о бесах. Если кто-то еще хочет попиариться — пусть встанет в очередь и возьмет номер», — цитирует «Ридус» Соловьева. Журналист также высмеял экспертизу своей речи. «„Бесы“ Достоевского независимая экспертиза не хотела расследовать? А выкрики тех, кто прыгал и скакал на Майдане? А тех, кто скакал в сквере?» — добавил ведущий.

15 мая в эфире «Вести FM» Соловьев назвал митингующих в Екатеринбурге «наследниками бесов», которые расстреляли последнего российского императора Николая II и уничтожили городской собор в 1930 году. 21 мая он повторил свою речь, назвав екатеринбуржцев, участвовавших в несанкционированных протестах, бесами.

24 мая уральский адвокат Андрей Бельянский подал в Генпрокуратуру жалобу на Соловьева, приложив итоги лингвистической экспертизы. Слова журналиста на кафедре фундаментальной и прикладной лингвистики УрФУ назвали оскорбительными для горожан.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Мэрия предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма.