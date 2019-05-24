Хорошевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Инги Кривицкой о защите чести и достоинства, поданный бывшей заключенной мордовской ИК-2 к директору движения «За права человека» Льву Пономареву и главе «Руси сидящей» Ольге Романовой. Об этом пишет ТАСС.
«Решением суда с Пономарева, ООО „За права человека“ в пользу Кривицкой в счет компенсации морального вреда взыскано по 50 тыс. рублей, с Романовой — 70 тыс. рублей», — пишет агентство со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Макарчук. Кроме того, суд обязал ответчиков в течение десяти дней удалить информацию, порочащую Кривицкую, из интернета и опубликовать опровержение того, что она якобы избивала заключенных женщин.
Стоит отметить, что Кривицкая, помимо публикации опровержения порочащих ее честь и достоинство сведений, требовала взыскать с правозащитников Романовой и Пономарева 2 млн рублей.
Кривицкая, отсидевшая в ИК-2 16 лет, выступила с жесткой критикой правозащитников в июне 2018 года во время пресс-конференции движения «За права человека», посвященной пыткам в колониях. Она обвинила правозащитников во лжи и утверждала, что сотрудники исправительного учреждения не пытают заключенных. В ответ Пономарев назвал ее «провокаторшей Кремля» и предположил, что она сама принимала участие в пытках, пишет
В свою очередь Романова на своей странице в Facebook написала, что Кривицкая учредила организацию с названием «Русь сидящая», зарегистрированную Министерством юстиции РФ. При этом Романова является главой благотворительного фонда с таким же названием, который занимается помощью осужденным и их семьям.