В Кургане посетителей и работников эвакуировали из торговых центров, а также из вокзала и аэропорта. Сотрудники силовых служб с собаками проверяют здания на наличие взрывных устройств, пишут в социальных сетях очевидцы. В мэрии «URA.RU» пояснили, что неизвестные сообщили об угрозе терактов в этих зданиях.
«В адрес ряда социальных объектов на территории города Кургана поступили анонимные сообщения об угрозе совершения террористического акта. В настоящее время все силовые структуры региона приведены в полную готовность», — пояснила агентству начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. По ее словам, на момент публикации материала, на пяти объектах угроза не подтвердилась. Она не уточнила, в отношении скольких объектов поступили звонки.
В группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» во «ВКонтакте» отметили, что посетителей и персонал эвакуировали из торговых центров «Стрекоза», «Гиперсити», «Воробьевы горы» и «Пушкинский». По данным очевидцев, к зданиям приезжали спасатели и полиция. Оцепленным также оказался аэропорт и вокзал.
В пресс-службе ГУ МВД по Курганской области от комментариев отказались.
Согласно УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или ограничение свободы до пяти лет. За сообщения, дестабилизирующие работу органов власти, предусмотрен штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы до восьми лет.
8 мая в Кургане из дома бытовых услуг и регионального делового центра эвакуированы все посетители и персонал. Силовые службы проверяли сообщение о наличие взрывных устройств в здании. В конце января в Курганской области поступало сразу шесть сообщений о минировании медицинских учреждений. Позже в пресс-службе УФСБ по региону заявили, что все сообщения оказались ложными.