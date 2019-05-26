Президента Украины Владимира Зеленского заметили на сцене во время съемок юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве. Глава государства танцевал с бывшими коллегами, а затем поцеловал одного из них в лысину.
Кадры танцев Зеленского были опубликованы в Twitter, пишет информагентство Nation News. Зеленский вышел на сцену в джинсах и легкой рубашке. «Кастинг министров в новый кабмин Украины», — прокомментировала происходящее на сцене автор записи — журналист Юлия Витязева.
Новый украинский лидер был на шоу вместе с супругой, уточняет телеканал 360. После танца он занял свое место в зрительном зале. Зеленский является создателем студии «Квартал 95», которая проводит телевизионное юмористическое шоу «Лига Смеха». В программе выступают команды студентов и школьников, рабочие предприятий и так далее.
Кастинг министров в новый кабмин Украины.— Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 мая 2019 г.
Председатель жюри - лично президент страны Зеленский, который принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, где станцевал вместе с участниками шоу???? pic.twitter.com/ySQelZcvzR