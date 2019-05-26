Владимиру Зеленскому тяжело расстаться с прежней профессией Фото: Личная страница Владимира Зеленского в Instagram

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на сцене во время съемок юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве. Глава государства танцевал с бывшими коллегами, а затем поцеловал одного из них в лысину.

Кадры танцев Зеленского были опубликованы в Twitter, пишет информагентство Nation News. Зеленский вышел на сцену в джинсах и легкой рубашке. «Кастинг министров в новый кабмин Украины», — прокомментировала происходящее на сцене автор записи — журналист Юлия Витязева.

Новый украинский лидер был на шоу вместе с супругой, уточняет телеканал 360. После танца он занял свое место в зрительном зале. Зеленский является создателем студии «Квартал 95», которая проводит телевизионное юмористическое шоу «Лига Смеха». В программе выступают команды студентов и школьников, рабочие предприятий и так далее.