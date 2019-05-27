Куйвашев откроет неделю Шипулиным, а завершит — преображением Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начнет рабочую неделю с обсуждения итогов прошедших в воскресенье праймериз «Единой России». Этому, как следует из графика главы региона, будет посвящено оперативное совещание 27 мая. В голосовании, предваряющем довыборы депутата Госдумы по Серовскому округу, с результатом 80,9% (24 075 голосов, явка 6,82%) победил биатлонист Антон Шипулин (ближайший соперник набрал 12,74%).
Уже 28 мая Евгений Куйвашев покинет регион и примет участие в заседании госсовета по вопросам строительной политики. В среду глава региона, предположительно, также проработает в столице. Вернувшись из Москвы в четверг, губернатор проведет заседание свердловского правительства, после которого встретится с главами муниципалитетов и руководством компаний телекоммуникационной сферы. С последними, предположили в правительстве, Куйвашев обсудит реализацию проекта «Умный регион».
Рабочую неделю глава Среднего Урала завершит участием в совещании по проблемам агропромышленного комплекса. В нем по видео-конференц-связи из Москвы примут участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полпред президента в УрФО Николай Цуканов.
В субботу губернатора ждут представительские хлопоты: ожидается, что Евгений Куйвашев торжественно запустит строительство Преображенского парка в Академическом районе.