Свердловская полиция сделала заявление о пытках хакера из группировки Lurk

Службе собственной безопасности пришлось провести проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские полицейские отреагировали на жалобу участника хакерской группировки «Лурк» Константина Мельника, опубликованную на «URA.RU». Хакер заявлял, что при задержании и в ходе следствия сотрудники ФСБ и МВД били его дубиной по голове, грозились отрезать ухо, держали полуодетого на бетонном полу и избили его сына. После этой публикации служба собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провела проверку.

В ходе нее полицейские установили, что сотрудник МВД не причастен к пыткам хакера. «По результатам проверки доводов Мельника Константина о противоправной деятельности должностного лица следственного подразделения Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу при расследовании уголовного дела, в том числе в отношении Мельника Константина, не нашли своего объективного подтверждения», — говорится в ответе на запрос «URA.RU», подписанном начальником оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского ГУ МВД Владимиром Зенковым.

По всей вероятности, в письме из полиции речь идет о следователе МВД Татьяне Шадриной, которую упоминал хакер и которая, по его словам, отговаривала его не отказываться от досудебного соглашения со следствием (когда он в суде все же заявил об отказе, его перевели в «карцер»). Как заявляет служба собственной безопасности свердловской полиции, сотрудник, работавший с хакером, не нарушал ни законов, ни внутренних ведомственных инструкций.

Аналогичный запрос о пытках над хакером «URA.RU» направляло и в адрес ФСБ России, однако из этого ведомства ответ пока не пришел.

В Екатеринбурге, напомним, возобновляется суд над бандой хакеров, похитивших, по версии следствия, 1,7 млрд рублей со счетов россиян с помощью компьютерного вируса Lurk. На скамье подсудимых — 21 человек. Обвиняемым и их адвокатам удалось добиться приостановки судебного процесса, после чего Свердловский областной суд постановил начать судебное рассмотрение заново. Первое заседание по делу назначено на 11 утра 4 июня: по требованию хакеров, дело будет рассматривать тройка судей.