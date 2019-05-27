Прокуратура уличила тюменскую мэрию в загрязнении городской реки

Грязный снег скидывали в городскую реку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры обвиняют администрацию Тюмени в загрязнении реки Туры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При февральской проверке представители прокуратуры обнаружили, что снег с улиц Тюмени вывозится на земельный участок, находящийся вблизи озера Песьяное, на водосборной площади реки Тура и в водоохранной зоне ручья Ключи.

«Согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству, сбрасывать в водоемы снег и мусор запрещено», — пояснили в прокуратуре.

Природоохранная прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к администрации города. Суд удовлетворил требования по гражданскому делу и обязал мэрию исправить ситуацию: сточные воды и снег больше не должны попадать в городскую реку, ручей Ключи и озеро Песьяное.

Пресс-секретарь администрации Тюмени Гульнара Сидоркина корреспонденту «URA.RU» заявила, что комментарий по решению суда даст позже.