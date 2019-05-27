Строительная фирма решила отсудить у «Уралинформбюро» полмиллиона рублей за публикацию лжи

Дынин дает понять, что точка в судебном споре еще не поставлена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа компаний «Виктория» подала в Свердловский арбитражный суд иск против интернет-СМИ «Уралинформбюро» на 500 тысяч рублей. Строительный бизнес обвинил издание в распространении лжи и потребовал удалить с сайта сведения, порочащие деловую репутацию.

Согласно материалам дела, ГК «Виктория» возмутил материал под заголовком: «Екатеринбургский застройщик попался на взятке — в колонию сели другие». В публикации говорится о том, что известная компания «оказалась замешана в коррупционном правонарушении и была наказан за это полумиллионным штрафом».

Истец предоставил данные лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что в материале агентства «Информбюро» присутствовала негативная информация, касающаяся «Виктории» и имеющая форму утверждения. 23 мая свердловский арбитраж частично удовлетворил иск строительной фирмы и обязал издание в течение пяти дней удалить публикацию и опубликовать опровержение. Но суд отказал истцу во взыскании 500 тысяч рублей с агентства. Однако группа компаний «Виктория» планирует подать апелляцию.

«В публикации „Уралинформбюро“ обвинило строительную компанию в совершении преступления, а про директора сообщило, что она освобождена от уголовного наказания и оштрафована. Мы доказали, что это все ложь. Но все эти публикации привели, по нашему мнению, к причинению так называемого репутационного вреда компании. Ведь, по-моему мнению, очевидно, что если написать про застройщика, что он попался на взятке, а его директор освобожден от уголовной ответственности и оштрафован, покупатели квартир будут с опаской относиться к такому застройщику. Но суд первой инстанции в этой части с нами не согласился. Решение суда будет обжаловано в апелляции», — сказал «URA.RU» управляющий партнер адвокатского бюро «Бабиков и Партнеры» Павел Бабиков.

Руководитель «Уралинформбюро» Вадим Дынин сказал «URA.RU»: «Есть судебный процесс, мы сейчас в нем находимся. Когда будет поставлена точка, тогда и будем что-то комментировать».