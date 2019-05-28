Прокурор требует поменять закон в семи районах Челябинска

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин требует от Законодательного собрания региона (ЗСО) поменять закон, в котором прописаны полномочия мэрии и администраций семи внутригородских районов Челябинска. Соответствующий документ внесен в ЗСО, сообщил «URA.RU» вице-спикер, глава комитета по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению областного парламента Анатолий Брагин.
С 2014 года в Челябинске действует реформа местного самоуправления (МСУ), по которому каждый из семи районов является самостоятельным муниципалитетом со своим бюджетом и депутатским корпусом. При этом, когда речь идет о решении таких проблем, как, к примеру, вывоз мусора, мэрия старается переложить ответственность на районы, хотя отвечают за это власти Челябинска.
Прокурор Лопин требует конкретизировать полномочия города и районов. «В региональном законе есть общие формулировки, которые мы продублировали из федерального закона — например, оказывать содействие. А как оказывать, непонятно. Прокурору кажется, что это неконкретно. Требование рассмотрим на июньском заседании», — отметил вице-спикер ЗСО Анатолий Брагин.
Сомнения в эффективности схемы управления Челябинском ранее высказал врио губернатора Алексей Текслер. Он предложил депутатам ЗСО через пять лет свернуть реформу МСУ.