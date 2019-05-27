Скандалы челябинских праймериз выведут на уровень федерального министра

О скандалах на челябиснких праймериз доложат министру Михаилу Котюкову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победитель челябинских праймериз по выборам кандидатов в депутаты Центрального райсовета Марсель Хазиев готовит серию жалоб по итогам внутрипартийного голосования. Как он заявил корреспонденту «URA.RU», проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт пытался устроить фальсификации, пригнав на участки иностранных студентов.

По мнению Хазиева, руководитель вуза подыгрывал его оппоненту по праймериз Анару Газиеву. Против него выступал и депутат заксобрания области Александр Мотовилов, работающий в управляющей компании «Ремжилзаказчик Центрального района», которую критиковал Хазиев.

«Когда на праймериз пришли иностранные студенты, сказавшие, что они из Египта, я поинтересовался, где они прописаны. Они назвали общежитие ЮУрГУ. Люди с иностранным гражданством не могут у нас голосовать. Наблюдатель Газиева стала защищать их. Учитывая, что Шмидт и другие члены оргкомитета по праймериз изображены на листовках Газиева, там же указан логотип движения „Активист“ Мотовилова, считаю, что они намеренно работали против меня, сгоняли иностранных студентов, нарушая тем самым положение о праймериз и законодательство», — уверен Хазиев.

По словам общественника, он с юристами готовит жалобу, которую 28 мая направит на имя министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, спикера заксобрания области и лидера регионального отделения «ЕР» Владимира Мякуша и ректора ЮУрГУ Александра Шестакова о роли Шмидта в нарушениях на праймериз. «Меня три раза за три дня снимали с праймериз. И только благодаря Мякушу справедливость восторжествовала», — добавил Хазиев, набравший 324 голоса против 29 у Газиева.

Шмидт не ответил на звонок корреспондента агентства.