Главы трех районов Екатеринбурга оказались богаче мэра Высокинского

Доход Дмитрия Ноженко оказался выше, чем у его непосредственного начальника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга опубликовала декларации о доходах и имуществе главы районных администраций за 2018 год.

Наиболее обеспеченным из них оказался глава Железнодорожного района Андрей Курочкин. Его доход составил 12 миллионов 165 тысяч рублей. Чиновнику принадлежит атомобиль Тойота Лексус GX460, земельный участок площадью 1 639 квадратных метров с жилым домом и два машиноместа.

Вторым по уровню доходов стал глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко. Он получил 8 миллионов 813 тысяч рублей. Ноженко принадлежат гараж площадью 18,2 квадратных метра, надувная лодка и автоприцеп КМЗ 8136. Семья Ноженко проживает в квартире площадью 97,4 квадратных метра, которая ей не принадлежит.

Глава Октябрьского района Роман Рудометов при доходе в 6 миллионов 718 тысяч рублей за год живет с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 49,1 квадратного метра. В пользовании его ребенка находится еще одна квартира площадью 78,1 кв. м.

Глава Кировского района Александр Лошаков получил 2 миллиона 276 тысяч рублей. У него в собственности земельный участок площадью 1 174 квадратных метра и жилой дом площадью 117,5 кв. м. Чиновник управляет автомобилем «Сузуки Гранд Витара».

Глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин получил доход в размере 2 миллиона 47 тысяч рублей. У него в собственности квартира площадью 71,6 кв. м, земельный участок площадью 1 636 квадратных метра, жилой дом с гаражом. Мишарину принадлежат автомобили ИЖ 2715, «ВАЗ 212114 Нива» и две моторные лодки.

Доход главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко составил 1 миллион 942 тысячи рублей. У него в собственности находится паркинг площадью 15,5 кв. м. Он пользуется тремя квартирами. Его супруга — собственник автомобилей «Фольксваген Тигуан» и «Фольксваген Гольф».

Самый скромный доход в размере 1 миллиона 485 тысяч рублей задекларировал глава Верх-Исетского района Андрей Морозов. Он собственник трех земельных участков. Совместно с женой он также владеет квартирой площадью 61 квадратный метр.

Как ранее сообщало «URA.RU», глава Екатеринбурга Александр Высокинский задекларировал доход в размере 4,5 миллиона рублей.