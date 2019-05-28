Путину доложили, как в России «кошмарят» бизнес

Российские предприниматели не доверяют силовикам, не считают ведение бизнеса в РФ безопасным с точки зрения вероятности необоснованного уголовного преследования, а борьбу с коррупцией называют неэффективной. Об этом говорится в докладе о положении дел с правами человека в предпринимательской сфере, который бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту страны Владимиру Путину.
Документ включает в себя результаты закрытого опроса, который проводила Федеральная служба охраны (ФСО) среди адвокатов, ученых-юристов, прокуроров, правозащитников и бизнесменов, подвергшихся уголовному преследованию. На вопросы ответили 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах России, пишет РБК.
Общее мнение — ведение бизнеса в России нельзя назвать безопасным. Так ответили 69,2% опрошенных экспертов и 84,4% предпринимателей. 70,7% респондентов уверены, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, 66,7% опрошенных не доверяют правоохранительным органам, 55% так же относятся к судам, а 69,4% считают антикоррупционную деятельность неэффективной или «скорее неэффективной».
Не все уголовные дела в экономической сфере доходят до суда из-за низкого профессионализма следователей, говорят 55% респондентов. 47% участников опроса уверены, что эта тенденция является следствием необоснованного возбуждения дела, а 39,8% указывают, что уголовное преследование используется как способ давления на бизнесменов и инструмент борьбы с конкурентами.
41% опрошенных в качестве причины возбуждения дела назвали бизнес-конфликт, 36,7% — личный интерес чиновников и силовиков. Для 43,3% история закончилась обвинительным приговором. 83,3% из них полностью или частично потеряли бизнес, а 73,8% в качестве последствий назвали потерю рабочих мест.