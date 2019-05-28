Курганца, пытавшегося украсть мощи святого, отправили на принудительное лечение

Мужчина, который в августе прошлого года пытался похитить в курганском храме мощи святого Александра Невского, будет лечиться в психиатрической больнице. При этом суд освободил его от уголовной ответственности, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.
«Постановлением суда мужчина, совершивший в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом деяния, освобожден от уголовной ответственности… с применением к нему принудительных мер медицинского характера», — пояснили в ведомстве.
Суд установил, что пьяный мужчина пытался открыто похитить из кафедрального собора Кургана ковчег с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского, представляющими особую историческую ценность. Преступление было совершено в присутствии прихожан и работников собора. Курганец был задержан после того, как выбежал с украденным на улицу.
Уголовное дело возбуждалось ч. 3 ст. 30 (покушение на совершение преступления), ч. 1 ст. 161 (грабеж), ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Как ранее сообщало «URA.RU», медицинская комиссия установила, что подозреваемый страдает психическим расстройством. По мнению врачей, на момент совершения преступления он не мог осознавать общественную опасность своих действий.