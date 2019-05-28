Депутат Курганской областной думы от партии «Справедливая Россия» Виктор Семенов обязан заплатить моральную компенсацию женщине, которая во время ссоры с ним получила сотрясение мозга. Такое решение принято в мировом суде.
Суд постановил выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей. По словам защитника пострадавшей Ивана Камшилова, суд уже взыскал эту сумму. «Семенова на суде не было, его адвокат соглашался, что моральный вред был нанесен. Но готов был согласиться на пять тысяч рублей — это при сотрясении мозга, рваной ране на лбу, синяках и прочем», — сообщил Камшилов в беседе с корреспондентом «URA.RU».
Сам депутат, по его словам, не знает ни о решении, ни о суде. «Этим вопросом занимался мой адвокат, сейчас его нет в городе, свяжусь с ним через неделю», — заявил Виктор Семенов. Будет ли подавать Семенов апелляцию, неизвестно. Его адвокат Владимир Менщиков отказался от комментариев.
Поводом для разбирательств стала ссора депутата с соседкой в мае 2017 года. Во время конфликта Семенов толкнул женщину. Она ударилась головой о дверной косяк. Депутат утверждал, что так защищал отца.