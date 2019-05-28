Челябинцы собирают деньги на безголовый памятник экс-губернатору Дубровскому

Перспектива «стать памятником» вряд ли обрадует самого Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске объявлен сбор средств на памятник «безголовому губернатору». Установить его предполагается близ здания правительства в назидание действующему главе региона, а прообразом сделать его предшественника Бориса Дубровского, рассказал «URA.RU» автор инициативы Дмитрий Варфоломеев.

«Предлагаю начать с малого: чтобы каждый губернатор (руководитель региона, города) знал, что после того, как он уйдет в отставку, народ выдаст вердикт о качестве его работы. Для этого на территории резиденции установить памятник „Безголовому главе“. То есть, после ухода руководителя в отставку жители города, области голосуют — достоин ли ушедший сменить табличку на памятнике. Это мы можем сделать только все вместе — вернуть институт общественного порицания», — пояснил челябинец суть предложения в Facebook.

«Памятник может представлять из себя пустую гоголевскую шинель, „обрезанную“ на уровне груди. С биркой, как у заключенного — с ФИО и годами правления. Если очередной руководитель оставляет о себе добрую память, имя предыдущего „неудачника“ так и остается на будущее», — пояснил Варфоломеев корреспонденту «URA.RU».

Первые пожертвования уже поступили. «Пока их хватит только на деревянную табличку, но главное — активность горожан. В этом плане важен каждый рубль. Прообразом первого памятника, судя по откликам, имеет все шансы стать Дубровский — при нем город окончательно пришел в упадок», — добавил Варфоломеев.

«Я сам актер, а мой отец — первый коренной челябинец, получивший звание народного артиста. Так что никуда я с собранным деньгами не убегу, позорить фамилию не буду, — рассказал он также. — Если средств окажется недостаточно, все используем на благоустройство».