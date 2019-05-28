Жителя Смоленска заподозрили в неуважении к власти из-за картинки с Путиным

Сергей Командиров оставил комментарий, который стал поводом к разбирательству Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция Смоленска заподозрила блогера Сергея Командирова в неуважении к власти. Поводом стал комментарий в соцсети в виде картинки с президентом России Владимиром Путиным.

Командиров оставил комментарий под новостью о штрафе, который вынесли в Новгородской области. За это в отношении молодого человека составили административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП («Неуважение к власти»). В документе указано, что блогер разместил «в открытом доступе фото с изображением президента РФ Путина В.В. и текст „Знает каждый гражданин, кто… № 1“» — пишет местное издание «7×7».

По информации «Медиазоны», Командиров усомнился, что его привлекут к ответственности. «Чекайте — не засудят, „кишка тонка“, всех не пересудят. Поэтому гоу флешмобить», — написал молодой человек.

В середине мая в отношении жителя Вологодской области Юрия Шадрина составили протокол о неуважительном отношении к власти. На своей странице во «ВКонтакте» мужчина написал «Путин ******* (нецензурное слово) не сказочный, а реальный». В конце апреля Чудовский районный суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей за проявление неуважения к власти, напоминает «Национальная служба новостей».