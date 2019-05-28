В детском саду «Золотая рыбка» якобы танцевали стриптиз Фото: Илья Московец © URA.RU

В интернете появился ролик, снятый предположительно в детском саду «Золотая рыбка» в Сургуте. Видео опубликовано на платформе YouTube.

На кадрах видно, как аниматор в ростовой кукле кабана исполняет стриптиз. После того, как персонаж полностью разделся, он танцует с одной из женщин, находящихся в актовом зале.

Комментаторы предположили, что на видео запечатлена заведующая детским садом. «Ужас какой! Героиня, по-моему, заведующая детским садом „Золотая рыбка“. Я понимаю, что все мы люди, но не в детском саду же такое вытворять», — отмечает пользователь Elena Morgun. «Что за разврат в стенах сада! Куда смотрит департамент?» — комментирует Наталья Черняева. «Ну что сказать, если ученики школ устраивают БДСМ-выпускные, а в сургутском саду стриптиз. Жесть, деградируем», — пишет Виктор Чегеваро.

Представитель детского сада сообщил корреспонденту «URA.RU», что ролик был снят не в их учреждении. «Не думаю, что такое могло произойти у нас», — пояснил собеседник. Также он уточнил, что руководство детского сада потребует от YouTube удалить видео.

До городского департамента образования корреспонденту дозвониться не удалось. В УМВД и прокуратуре на звонок также не ответили.