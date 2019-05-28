Заместитель директора «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Лейла Адамян награждена орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Именно в этом престижном медучреждении в начале мая экс-гимнастка Алина Кабаева родила двойню.
В опубликованном на официальном сайте Кремля списке награжденных государственными наградами, врач указана первой в числе удостоенных ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «АДАМЯН Лейла Вагоевна — заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения „Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова“, г. Москва», — говорится в документе о награждении.
При этом указ о награждении был подписан Владимиром Путиным еще в конце 2018 года, однако информация на сайте президента появилась лишь в конце мая.
Из открытых источников известно, что Лейла Адамян является главным акушером-гинекологом России. Заслуженный деятель науки, ранее она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, а также Золотой медалью имени Льва Николаева за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры. Также есть информация, что после смерти мужа, Юрия Абрамяна, унаследовала его бизнес — российский завод «Баскин Роббинс».
Ранее сообщалось, что Кабаева стала матерью двоих сыновей, а роды проходили в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве, напоминает «Утро.ру». При этом очевидцы утверждают, что спортсменку поместили в ВИП-палату, а потом и вовсе расселили целый этаж. За тем, чтобы в корпус не проникли посторонние, тщательно следила выставленная охрана.
При этом сама Кабаева до сих пор никак не комментировала информацию. Гимнастка тщательно скрывает сведения о своей личной жизни. Кто является ее спутником, официально нигде не сообщается.