Глава тюменского района избежал встречи с губернатором

Глава Тобольского района Юрий Батт не смог присутствовать в Тобольске во время визита губернатора Тюменской области Александра Моора. Источник «URA.RU» связывает это с нежеланием чиновника обсуждать проблемные вопросы.
«Губернатор приехал в Тобольск по случаю назначения нового главы города. Согласно программе, у Моора и Батта не было запланировано официальной встречи, но обычно глава района присутствует на таких мероприятиях, представляет проблемы района, за который отвечает. Непосредственно в день визита губернатора Батт уехал из Тобольска в Тюмень. Это попытка отложить неприятный разговор с руководителем, в том числе, по вопросам Заболотья», — отметил в разговоре с «URA.RU» источник.
Получить лично комментарий главы района Юрия Батта редакции не удалось: он не ответил на телефонный звонок. Заместитель главы района, управляющий делами Валентина Бахтинова рассказала редакции, что с 28 мая по 10 июня Юрий Батт находится на учебе и обязанности главы возложены на нее.
«Юрий Александрович находится в командировке. У нас действительно работал губернатор, но сегодня главный вопрос — назначение мэра города, рабочего визита в Тобольским район у главы области не было. Обычно во время визита губернатора глава района присутствует на встрече и решает вопросы, но сегодня его нет на месте», — рассказала Бахтинова. Она также заметила, что представляла администрацию Тобольского района на заседании городской думы, которая выбрала Максима Афанасьева главой Тобольска.
Ранее редакция писала, что в Тобольском районе жители деревень в Заболотье остались без интернета и доступа к государственным услугам. Также возникали вопросы по обеспечению жителей отдаленных районов постоянным авиасообщением.