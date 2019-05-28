27 мая 2019

В Екатеринбурге, на кладбище, разбросали свертки с церковными свечами и загадочными буквами. ФОТО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 18:44
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Свертки могли оставить оккультистыФото: «Ночные новости»

В центре Екатеринбурга, на Ивановском кладбище, обнаружены подозрительные свертки. Об этом сообщили «URA.RU» в агентстве «Ночные новости».

По данным агентства, пришедшие на кладбище люди увидели их на множестве могил. На некоторых из свертков была надпись CHN3. Поскольку эта надпись напоминает химическую формулу, люди позвонили в полицию и МЧС. Сотрудники приехали и вскрыли свертки. В них оказались амбарные замки, пачки фотографий, а также связки церковных свечей. Приехавшие силовики предположили, что это устроили оккультисты и предметы могут быть элементами игр или обрядов.

«На кладбище работают сотрудники отдела полиции № 8. Что это за предметы, станет известно позже. По итогам проверки будет принято решение», — сообщила «URA.RU» начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова.

Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»

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© Служба новостей «URA.RU»
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