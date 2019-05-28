В центре Екатеринбурга, на Ивановском кладбище, обнаружены подозрительные свертки. Об этом сообщили «URA.RU» в агентстве «Ночные новости».
По данным агентства, пришедшие на кладбище люди увидели их на множестве могил. На некоторых из свертков была надпись CHN3. Поскольку эта надпись напоминает химическую формулу, люди позвонили в полицию и МЧС. Сотрудники приехали и вскрыли свертки. В них оказались амбарные замки, пачки фотографий, а также связки церковных свечей. Приехавшие силовики предположили, что это устроили оккультисты и предметы могут быть элементами игр или обрядов.
«На кладбище работают сотрудники отдела полиции № 8. Что это за предметы, станет известно позже. По итогам проверки будет принято решение», — сообщила «URA.RU» начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова.