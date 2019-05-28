Егор Крид раскрыл главный секрет шоу «Холостяк»

Егор Крид отказался жениться на Дарье Клюкиной из-за ее тяги к популярности Фото: wikipedia.org

Шоу «Холостяк» с участием певца Егора Крида снималось без сценария. Об этом артист рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

По словам певца, режиссеры проекта приглашали его на шоу несколько раз. «В последний раз, когда меня просили поучаствовать, я поставил условия: у нас не будет сценария, я придумываю свидания сам и я буду иногда подсказывать режиссерам в процессе съемок. „Постановы“ не было никакой», — уточнил Егор Крид.

Также певец раскрыл подробности разрыва с победительницей «Холостяка», уроженкой Карпинска Свердловской области Дарьей Клюкиной. Крид пояснил, что он был «искренне в нее влюблен», но ее тяга к популярности и оскорбительные реплики в адрес других участниц заставили их разойтись. «Когда я смотрел проект, то удивлялся тому, что она говорила про других девушек. После проекта наши отношения сошли на „нет“. Я спросил ее, готова ли она удалить свою страницу в Instagram, на что получил ответ: „Конечно, нет, с чего вдруг? Это моя аудитория“. Но это моя аудитория. Мы пожали друг другу руки и разошлись», — заключил артист.

В последней серии проекта «Холостяк» Егор Крид подарил Клюкиной кольцо. Позже певец намекнул, что не собирается жениться на своей избраннице, объяснив, что подарок в виде символичного украшения — просто традиция шоу. В феврале девушка представила будущего супруга, топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.