Экс-кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак может вернуться на работу на «Первый канал». Она рассказала, что переговоры о запуске ее программы ведутся с гендиректором телеканала Константином Эрнстом достаточно давно.
«Мы уже два года ведем переговоры с Константином Львовичем [Эрнстом]… в стадии обсуждения. Пока стадия: „Классная идея, давайте попробуем!“», — рссказала Собчак РБК.
На «Первом канале» подтвердили информацию о том, что передача обсуждалась в рамках подготовки нового сезона, однако от дальнейших комментариев воздержались.
Ранее Собчак работала с телеканалом, когда вела шестой сезон реалити-шоу «Последний герой» (2008—2009 годы), напоминает информагентство Nation News. В 2009 году вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки она была ведущей второго сезона программы «Две звезды». РБК между тем пишет, что на крупных федеральных каналах Собчак перестали показывать с 2012 года, после ее активного участия в митингах. Контракт расторгли сразу несколько каналов, в том числе «Муз-ТВ», где она была ведущей.
В мае этого года Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер», который входит в холдинг «Газпром-медиа».