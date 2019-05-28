Собчак возвращается на федеральный телеканал. «Классная идея!»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 23:21
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум
Ксения Собчак договаривается с «Первым каналом»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак может вернуться на работу на «Первый канал». Она рассказала, что переговоры о запуске ее программы ведутся с гендиректором телеканала Константином Эрнстом достаточно давно.

«Мы уже два года ведем переговоры с Константином Львовичем [Эрнстом]… в стадии обсуждения. Пока стадия: „Классная идея, давайте попробуем!“», — рссказала Собчак РБК.

На «Первом канале» подтвердили информацию о том, что передача обсуждалась в рамках подготовки нового сезона, однако от дальнейших комментариев воздержались.

Ранее Собчак работала с телеканалом, когда вела шестой сезон реалити-шоу «Последний герой» (2008—2009 годы), напоминает информагентство Nation News. В 2009 году вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки она была ведущей второго сезона программы «Две звезды». РБК между тем пишет, что на крупных федеральных каналах Собчак перестали показывать с 2012 года, после ее активного участия в митингах. Контракт расторгли сразу несколько каналов, в том числе «Муз-ТВ», где она была ведущей.

В мае этого года Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер», который входит в холдинг «Газпром-медиа».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...