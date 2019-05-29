Гардеробная комната загорелась в реабилитационном центре для детей в Каменске -Уральском. Из здания было эвакуировано 11 взрослых и детей, остальные воспитанники во время пожара находились на прогулке, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и оперативно организовать эвакуацию людей из здания. До прибытия пожарных персонал учреждения эвакуировал 9 человек, из них 4 детей. Еще 23 ребенка находились в тот момент на прогулке. Пострадавших нет», — рассказала агентству руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Зырянова.
Общая площадь пожара составила всего три квадратных метра, пламенем повреждены вещи детей и сотрудников центра. К месту вызова были стянуты восемь единиц техники и 29 человек личного состава. С огнем пожарные справились в течение 10 минут. Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания.