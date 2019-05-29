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В детском реабилитационном центре на Урале сгорели вещи воспитанников. Детей вовремя вывели. ФОТО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 00:15
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На втором этаже реабилитационного центра для детей сгорела гардеробнаяФото: ГУ МЧС по Свердловской области

Гардеробная комната загорелась в реабилитационном центре для детей в Каменске -Уральском. Из здания было эвакуировано 11 взрослых и детей, остальные воспитанники во время пожара находились на прогулке, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и оперативно организовать эвакуацию людей из здания. До прибытия пожарных персонал учреждения эвакуировал 9 человек, из них 4 детей. Еще 23 ребенка находились в тот момент на прогулке. Пострадавших нет», — рассказала агентству руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Зырянова.

Общая площадь пожара составила всего три квадратных метра, пламенем повреждены вещи детей и сотрудников центра. К месту вызова были стянуты восемь единиц техники и 29 человек личного состава. С огнем пожарные справились в течение 10 минут. Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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