Эксперты Роскачества проверили 17 торговых марок фарша Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты Роскачества обнаружили в фарше двух торговых марок патогенные бактерии, которые вызывают пищевое заболевание. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов. Всего было проверено 17 брендов продукта.

Эксперты проверяли продукцию по 68 показателям качества и безопасности. «В фарше торговых марок „Мясницкий ряд“ и „Мясновъ“ (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) — патогенный для человека вид бактерий, вызывающих пищевое заболевание листериоз», — цитирует RNS исследование.

В фарше под брендом «Ариант» из Челябинской области специалисты нашли превышение допустимого количества антибиотиков в 20 раз. Аналогичное нарушение обнаружено в московском продукте торговой марки «Рестория».

В то же время фарш бренда «Хороший вкус» из Свердловской области оказался лучшим. «Этот полуфабрикат соответствовал не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества», — говорится в исследовании.

Для анализа специалисты выбрали продукцию из Московской, Ленинградской, Белгородской, Кировской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей и Великого Новгорода. На момент закупки цена за один килограмм фарша составляла от 200 до 430 рублей.