Визит высокопоставленной делегации запланирован на 1 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО готовятся к визиту федерального министра спорта Павла Колобкова, полпреда в УрФО Николая Цуканова, а также ряда высокопоставленных общественных деятелей и спортсменов. Об этом 29 мая «URA.RU» сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

Высокопоставленная делегация посетит Ханты-Мансийск 1 июня в рамках федерального проекта «Детский спорт». «С 31 мая по 6 июня 2019 года в Ханты-Мансийске состоятся V Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Проведение игр направлено на укрепление международных спортивных и гуманитарных связей и популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения», — говорится в сообщении депспорта.

В играх примут участие более 600 юных спортсменов из стран Европы, Азии, Америки. В списке гостей мероприятия числятся первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина, а также федеральные сенаторы от ХМАО Юрий Важенин и Эдуард Исаков.