Панин заплатит за курение на борту «Победы» десятки тысяч рублей

После инцидента с Алексеем Паниным лайнер пришлось отправлять на санобработку Фото: alexey_panin_official, Instagram

Актер Алексей Панин, куривший и устроивший дебош на борту самолета в декабре прошлого года, должен будет выплатить компании «Победа» 59 тысяч рублей. Такое решение вынес Судогодский районный суд Владимирской области.

Деньги должны компенсировать перевозчику расходы на дополнительную санобработку лайнера после инцидента. «Для ликвидации последствий курения авиакомпания была вынуждена провести дополнительную санитарную обработку воздушного судна, — говорится в официальном сообщении Вологодского облсуда. — Расходы составили 59 тысяч рублей, что подтверждается актом выполненных работ».

Ранее сообщалось о том, как Панина сняли с рейса «Стамбул — Москва». Актер закурил в салоне, а в ответ на замечания бортпроводника устроил дебош, напоминает сайт VSE42. В итоге экипаж был вынужден передать скандалиста сотрудникам линейного отдела полиции по аэропорту «Внуково».

Сам актер категорически отрицал факт случившегося и на вопросы журналистов отвечал, что «понятия не имеет, о чем речь». При этом Панин соглашался, что действительно летал в Стамбул, сообщает «Национальная служба новостей».