Министр Орешкин объяснился за слова о сокращении пенсий ради роста экономики

Глава российского Министерства экономического развития Максим Орешкин объяснил слова о сокращении пенсий и социальных выплат ради роста экономики страны. России, в отличии от Китая, нет надобности вводить подобные ограничения, заявил министр.
Ранее, выступая на Столыпинском форуме в Москве, Орешкин рассказал о китайском опыте, назвав главные факторы, которые повлияли на рост валового внутреннего продукта (ВВП). Среди прочих было упомянуто и ограничение мер социальной поддержки населения.
«Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами», — написал Орешкин на своей странице в Facebook. По мнению экономиста, сейчас стране необходимо двигаться в направлении «дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов».
Опыт Китая интересен и применим для России в вопросах управления кредитованием, объяснил министр. Потребительские кредиты, считает Орешкин, нужно сокращать в пользу ипотечных и инвестиционных: «Чрезмерное потребительское кредитование не только не приводит к увеличению доходов в будущем, но и может создать большие социальные проблемы уже сегодня».
Что же касается «жертвы» в пользу будущего, то экономист пояснил: расходы на госуправление должны быть пересмотрены в пользу инвестиций в инфраструктуру. А объем прибыли крупнейших компаний, направляемый на инвестиционные проекты, должен увеличиться. «Только такие маневры позволят выйти на высокие темпы за сравнительно небольшой срок», — отметил глава Минэкономразвития.
Ранее Орешкин признал, что ограничение мер соцподдержки в Китае действительно повлияло на ускоренный рост ВВП страны, однако назвал это «печальным фактом китайской действительности». Тем не менее именно этот момент слушатели сочли ключевым, после чего ряд СМИ и экономистов обвинили Орешкина в призыве «затянуть пояса» ради «светлого будущего» и ограничить социальную поддержку граждан.