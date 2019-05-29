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27 мая 2019

Уральца, у которого были проблемы с коллекторами, нашли мертвым

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 19:50
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Виды города и знамя победы на набережной. Тюмень, набережная реки тура
Тело молодого человека выловили в ТуреФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из реки в районе поселка Яр (Тюменская область) выловили тело 23-летнего парня. Он числился без вести пропавшим с апреля этого года. По факту гибели тюменца проводится доследственная проверка, сообщает СК России по Тюменской области.

«Смерть была ненасильственной. Устанавливаются причины гибели молодого человека», — заявили в следственном комитете.

У молодого человека могли быть проблемы с коллекторами. Об этом со ссылкой на маму парня пишет издание 72.ru. «Последние три месяца он снимал квартиру на улице Избышева. Мне уже потом стало известно, что у него были проблемы с коллекторами, они ему постоянно звонили с угрозами. Он взял микрозайм и должен был около 55 тысяч рублей. В день пропажи сын оставил дома паспорт, военный билет и телефон», — сказала журналистам мама молодого человека после его пропажи.

Что в действительности стало причиной гибели молодого человека — пока неизвестно.

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