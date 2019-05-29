Глава ВЦИОМ рассказал о влиянии протестов в Екатеринбурге на выборы губернаторов

Протест в столице Урала является уникальным для России, уверен глава ВЦИОМ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге могут быть использованы оппозицией в качестве ролевой модели в регионах, где в сентябре пройдут выборы губернатора, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По мнению социолога, попытки устроить акции, сопоставимые по масштабу с событиями в столице Урала, в других городах обречены на провал.

«Наверное, попытки устроить какие-либо протесты будут. Подобный опыт будет пытаться применить оппозиция против глав регионов. Даже в случае возможных провокаций желаемого эффекта на рейтинг кандидатов, предложенных президентом, это не окажет. Ситуация в Екатеринбурге — локальная и имеет глубокие корни. К тому же сам город крупный, интеллектуальный, с большими демократическими традициями и навыками самоорганизации», — рассказал Федоров в ходе выступления на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).



Федоров убежден, что повышение внимание россиян к ситуации в Екатеринбурге объяснятся новизной протеста — подобных акций не было нигде, поэтому события вокруг сквера и храма Святой Екатерины привлекли внимание большого количества людей из других регионов. Социолог считает, что вскоре история поутихнет. «Скоро это уйдет с повестки. За пределами города ситуация с храмом развивается по алгоритму скандала: вчера никто не знал, сегодня говорят все, завтра про это забыли. Если эскалации не будет, а там уже все пошло в правильном направлении, то скоро и эта история закончится», — приводит слова эксперта корреспондент «URA.RU».