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Курганская область оказалась в плюсе, несмотря на сокращение помощи из Москвы

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 21:40
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Константин Ермаков: доходы Зауралья превышают расходыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область исполнила бюджет за первый квартал с профицитом 57,5 миллионов рублей, несмотря на сокращение федеральных дотаций. Об этом на заседании областного правительства сообщил глава Финансового управления региона Константин Ермаков.

«Безвозмездные поступления в бюджет Курганской области за этот период составили 4,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом эта сумма сократилась на 110 миллионов рублей», — цитирует Ермакова портал «Область 45».

За три первых месяца казна Курганской области пополнилась на 8,4 миллиарда рублей. Около половины этой суммы приходится на собственные средства региона. Также выросла и собираемость доходов: в этом году она на 49 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.

Самая большая статья расходов региона — 5,5 миллиардов рублей. Эту сумму потратили на реализацию социальных программ.

В 2018 году бюджет Курганской области был исполнен с профицитом впервые за несколько лет. Благодаря дотациям из федерального центра региону удалось сэкономить около 164 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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