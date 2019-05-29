Курганская область оказалась в плюсе, несмотря на сокращение помощи из Москвы

Курганская область исполнила бюджет за первый квартал с профицитом 57,5 миллионов рублей, несмотря на сокращение федеральных дотаций. Об этом на заседании областного правительства сообщил глава Финансового управления региона Константин Ермаков.
«Безвозмездные поступления в бюджет Курганской области за этот период составили 4,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом эта сумма сократилась на 110 миллионов рублей», — цитирует Ермакова портал «Область 45».
За три первых месяца казна Курганской области пополнилась на 8,4 миллиарда рублей. Около половины этой суммы приходится на собственные средства региона. Также выросла и собираемость доходов: в этом году она на 49 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.
Самая большая статья расходов региона — 5,5 миллиардов рублей. Эту сумму потратили на реализацию социальных программ.
В 2018 году бюджет Курганской области был исполнен с профицитом впервые за несколько лет. Благодаря дотациям из федерального центра региону удалось сэкономить около 164 миллионов рублей.