Полицейские разыскивают россиян, сбежавших из подмосковного караоке-бара из-за большого счета

Из караоке-клуба «Опера» в Волокамске двое неизвестных сбежали из-за выставленного им счета в шесть тысяч рублей. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
«Волоколамский караоке-клуб разыскивает двух посетителей, которые весело провели вечер и решили при этом не платить», — уточняет портал. Мужчины пили дорогой коньяк и ели самые дорогие блюда. После того, как им принесли счет, они покинули заведение по одному.
Выплачивать долг предстоит официантке, обслуживающей стол. Также руководство караоке-клуба написало заявление в полицию.