Полицейские разыскивают россиян, сбежавших из подмосковного караоке-бара из-за большого счета

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 22:53
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
Караоке-клуб потерял шесть тысяч рублейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из караоке-клуба «Опера» в Волокамске двое неизвестных сбежали из-за выставленного им счета в шесть тысяч рублей. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«Волоколамский караоке-клуб разыскивает двух посетителей, которые весело провели вечер и решили при этом не платить», — уточняет портал. Мужчины пили дорогой коньяк и ели самые дорогие блюда. После того, как им принесли счет, они покинули заведение по одному.

Выплачивать долг предстоит официантке, обслуживающей стол. Также руководство караоке-клуба написало заявление в полицию.

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