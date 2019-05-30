Мэр города Вилюйска (Якутия) Нюргустан Афанасьев потребовал от игрока КВН публично извиниться за шутки о нем. Для этого глава города обратился в суд.
Директор детского дома и страстный поклонник КВН Николай Харлампьев во время выступления на новогоднем представлении вышел на сцену в костюме супермена и маске с фотографией Афанасьева. Главе города не понравился вид КВН-щика и его номер о том, что градоначальник посещает гадалку и делает селфи.
Афанасьев обратился в суд и потребовал с Харлампьева 100 тысяч рублей морального ущерба, сообщает «Ридус». Однако стороны пришли к мировому соглашению с условием, что КВН-щик принесет мэру публичные извинения.
В ходе речи Харлампьев заявил, что, в его выступлении «не было похабщины или так называемого черного юмора». Однако, по требованию суда он все же должен извиниться перед мэром, и публично признать юмористический номер информацией, порочащей честь и достоинство градоначальника. «Афанасьев Ньургустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам и в нашем городе нет бродячих собак», — закончил текст извинения педагог-юморист.