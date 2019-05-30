29 мая 2019

Пушков оценил призыв Зеленского к политикам есть шаурму, чтобы «не отрываться от людей»

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 07:37
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Круглый стол в МИА
По мнению Алексея Пушкова, призыв президента Украину «ни к чему не приближает»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к политикам есть шаурму. По словам парламентария, Украину это «ни к чему не приближает».

«Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину», — написал Пушков на своей странице в Twitter. Также он напомнил Киеву о долгах и продолжающейся войне на юго-востоке Украины, передает «Федеральное агентство новостей».

«Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее… Но на этом президентство не выстроить», — резюмировал сенатор.

Поздравляя жителей Киева с днем города, новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из отличительных черт украинской столицы является «запах цветущих лип и шаурмы возле метро». Позже государства выложил в Instagram фото, на котором он держит в руках шаурму, напоминает «Царьград». «Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — написал политик.

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