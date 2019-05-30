Пушков оценил призыв Зеленского к политикам есть шаурму, чтобы «не отрываться от людей»

По мнению Алексея Пушкова, призыв президента Украину «ни к чему не приближает» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к политикам есть шаурму. По словам парламентария, Украину это «ни к чему не приближает».

«Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину», — написал Пушков на своей странице в Twitter. Также он напомнил Киеву о долгах и продолжающейся войне на юго-востоке Украины, передает « Федеральное агентство новостей ».

«Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее… Но на этом президентство не выстроить», — резюмировал сенатор.