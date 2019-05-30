К самолету направляются пожарные расчеты Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus A320. По информации ТАСС, сейчас к нему едут пожарные.

«Только что в Шереметьево совершил аварийную посадку Airbus A320. К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн», — рассказал собеседник агентства в аварийных службах. Также по предварительной информации, в Шереметьево стягивают дополнительные силы МЧС.

Как сообщает агентство, причиной аварийной посадки лайнера стал сработавший датчик пожаротушения. Самолет выполнял рейс SU1498 по маршруту Москва — Грозный. «Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет», — отметил источник издания.

На момент публикации новости получить оперативный комментарий в Шереметьево не удалось — представитель аэропорта не отвечал на звонки «URA.RU».