Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал пост российской пловчихи Юлии Ефимовой, прикрывшей грудь ананасами. Комментарий шоумена набрал больше сотни отметок «нравится».
«Вот это ананасы!» — написал он под одним из снимков с пляжа, которыми в эти дни делится Ефимова. Сама спортсменка никак не отреагировала на сообщение спортивного комментатора, передает argumenti.ru.
Ефимова продолжает готовиться к первому этапу соревнований «Маре Нострум», которые пройдут в Монако с 8 по 9 июня. Сразу после этого, 11 июня, она отправится во французский Кане-ан-Руссийон, а затем — в Барселону, где будет участвовать в заплывах 15 и 16 июня.
Как писало «URA.RU», ранее тюменская спортсменка, проживающая в США, призналась, что не думала о работе в Госдуме после завершения спортивной карьеры. «Не смогу быть там серьезной», — пояснила Ефимова.