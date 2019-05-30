На Урале осужден полковник ФСО, из-за которого в ДТП погибла беременная женщина

Семья попала в страшное ДТП год назад Фото: ГИБДД по Пермскому краю

Осужден начальник Управления спецсвязи по Пермскому краю Алексей Куликов, в ДТП с участием которого погибла беременная женщина и получили тяжелые травмы ее муж и сын. Об этом «URA.RU» сообщили родственники погибшей, решение принял Суксунский районный суд 24 мая. «Вынесен обвинительный приговор, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили агентству в суде.

Пострадавший в ДТП Антон Храмцов (муж погибшей Натальи Храмцовой) заявил «URA.RU», что удовлетворен решением суда. «Нормальное решение: это было дело случая, дорога, каждый может попасть в такую ситуацию, — говорит он. — К тому же, суд присудил компенсацию морального вреда 700 тысяч рублей (по 350 тысяч на меня и ребенка), не считая тех расходов, которые он уже компенсировал».

По данным агентства, в ходе разбирательства прокурор настаивал на четырех годах колонии-поселения, а адвокат Куликова, напротив, предлагал вообще закрыть уголовное дело и назначить судебный штраф, поскольку Куликов добровольно оплатил нам расходы на лечение, у него положительные характеристики, нет никаких отягчающих обстоятельств, зато есть ребенок на иждивении. Таким образом, суда можно считать взвешенным. Однако сам подсудимый с ним не согласен — Куликов сообщил «URA.RU», что намерен обжаловать приговор в апелляции.

ДТП с участием машины начальника Управления спецсвязи по Пермскому краю, 37-летнего полковника ФСО Куликова, произошло в марте 2018 года. По данным ГИБДД, Куликов, управляя служебным автомобилем Hyundai Solaris, превысил скорость (до 125 км/час), не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где протаранил автомобиль Kia Rio. В нем находились 31-летние Наталья и Антон Храмцовы с двухлетним сыном (женщина была на пятом месяце беременности). В результате ДТП она погибла, а ее муж и сын получили тяжелые травмы.

Дело возбудил Суксунский отдел СКР, но оно долгое время не двигалось с мертвой точки: Куликов предоставил справку от врача, что не может участвовать в следственных действиях (тогда как, по словам пострадавшим, спокойно передвигался в Екатеринбурге пешком и за рулем). После письма матери погибшей главе СК РФ Александру Бастрыкину дело забрали в Пермь и началось активное расследование. Отец Куликова генерал Виктор Куликов возглавляет Управление спецсвязи в Свердловской области.