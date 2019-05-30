Талибы пообещали не трогать Россию

Афганистан не будет воевать с Россией или использовать свою территорию против соседних стран. Об этом журналистам рассказал представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Мухаммад Сохаил Шахин.
«Земля Афганистана не будет использоваться против России и соседних стран», — приводит ТАСС слова Шахина. Такое заявление член террористической организации сделал после переговоров со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. Шахин также отметил, что встреча прошла «очень хорошо».
Ранее Россия выступила за вывод любых иностранных войск из Афганистана, напоминает RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров также призвал «все афганские стороны» к проведению мирных переговоров.
«Талибан» является террористической организацией, деятельность которой в РФ запрещена. Во время Второй чеченской войны это движение финансами и вооружением помогало боевикам, воевавшим с Россией.